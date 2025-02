In Ostfriesland wagen sich manche Wintersportler auf das Eis. Ein Sportverein hat einen Acker fluten und gefrieren lassen - in der Region hat Schlittschuhlaufen Tradition.

Neermoor - Kurz vor dem erwarteten Temperaturanstieg nutzen Schlittschuhläufer in Ostfriesland den letzten Frost, um auf gefrorenen Wasserflächen ihre Runden zu drehen - zum Beispiel auf einem Acker im Landkreis Leer. Dort hat ein Sportverein die Fläche mit Wasser aus einem Kanal geflutet. Seitdem das Eis dick genug ist, wagen die ersten Wintersportler das Eisvergnügen. „Natureis ist ein Highlight und wenn das Eis fest ist, muss man als Ostfriese auf das Eis“, sagte Schlittschuhläufer Johann Sandersfeld.

Schlittschuhlaufen, auch „schöfeln“ genannt, hat in Ostfriesland in den Wintermonaten eine lange Tradition. In Zeiten, in denen Straßen in der Region noch nicht so gut erschlossen waren, war es üblich, sich im Winter über die gefrorenen Gräben und Kanäle gegenseitig zu besuchen. Heute ist das „Schöfeln“ eine beliebte Freizeitbeschäftigung bei Ostfriesen im Winter - wenn die Temperaturen und der Frost mitspielen.

Die überspülte Fläche bei Neermoor in der Gemeinde Moormerland lockte einige Wintersportler an. Da die Wasserschicht auf dem Acker nicht besonders dick sei, könne das Wasser schnell gefrieren. „Und somit hat man eine sichere Eislauffläche, wo - wenn man tatsächlich mal einbrechen sollte - auch nicht groß etwas passieren kann, weil man nicht unter das Eis geraten kann. Dafür ist das zu flach“, sagte Peter Steinke von den Schlittschuhfreunden Ostfriesland.

Allerdings sind viele Eisflächen in Niedersachsen längst nicht ausreichend gefroren. Die Stadtverwaltung in Hannover etwa warnte noch vor dem Betreten zugefrorener Gewässer. „Wer gegen das Verbot verstößt, begibt sich in Lebensgefahr“, hieß es. Die Eisfläche etwa auf dem Maschsee sei noch viel zu dünn und nicht tragfähig. Erst bei einer durchgehenden Stärke der Eisschicht von mindestens 13 Zentimeter könne das Eis freigegeben werden.

Lange anhalten dürfte der Frost laut Meteorologen allerdings nicht. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Donnerstag zwischen Ems und Weser leichten Regen - dazu wird es tagsüber bis zu neun Grad mild. Auch in der Nacht soll die Temperatur nicht mehr in den Frostbereich sinken.