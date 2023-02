Berlin - Schlittschuhläufer können in dieser Saison kaum noch damit rechnen, ihre Runden im Eisstadion Neukölln zu drehen. „Es ist nicht davon auszugehen, dass das Eisstadion noch öffnet. Es ist aber auch nicht ganz auszuschließen“, sagte der Sprecher des Bezirksamts, Christian Berg, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Die Reparaturarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte Berg.

Nach dem Austausch der Kühlwasserpumpe habe ein Probebetrieb stattgefunden. „Dabei wurde festgestellt, dass auch Kompressoren ausgetauscht werden müssen, damit die Anlage im Notfall in verschiedene Abschnitte geteilt werden kann“, erläuterte der Sprecher. Darüber hinaus würden noch defekte Sensoren erneuert.

Da das Hochfahren der Anlage 10 bis 14 Tage dauere, sei eine Inbetriebnahme in dieser Saison mittlerweile eher unrealistisch. Die Saison dauert normalerweise etwa bis Mitte März. „Das Bezirksamt bedauert das sehr, setzt aber alles daran, dass in der kommenden Saison wieder in Neukölln die Eisbahn normal geöffnet hat“, sagte Berg.

In Neukölln sollte die Saison aus Energiespargründen statt im Oktober eigentlich am 1. Dezember starten. Der Tüv Rheinland hatte dann laut Bezirksamt technische Mängel festgestellt, so dass das Eisstadion nicht wie geplant öffnen konnte.