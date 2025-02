Der Winter war deutlich zu warm und es fehlte an Schnee. Gerade im Harz hofften in den Ferien viele Touristen auf etwas Wintergefühl. Einen Anlaufpunkt gab es aber.

Schierke - Nach drei Monaten Betrieb geht die Wintersaison in der Schierker Feuerstein Arena im Harz am Wochenende zu Ende. „Es ist gut, dass man auch trotz fehlendem Schnee ein Wintergefühl hat“, sagte Wernigerodes Stadtsprecherin Ariane Hofmann. Viele Touristen hätten die Möglichkeit zum Eislaufen genutzt. Besonders der Zuspruch bei Schulklassen sei in dieser Saison sehr gut gewesen. Schierke am Brocken ist bei Touristen beliebt.