Hannover/Bremen - Nach dem Wintereinbruch in Niedersachsen und Bremen wird auch in den nächsten Tagen mit Schnee und Glätte gerechnet. Nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden am Mittwoch Höchstwerte um ein Grad erwartet, auf den Inseln um drei Grad. Entlang der Elbe soll es leichten Dauerfrost geben. In der Nacht zu Donnerstag soll es örtlich leicht schneien, zudem soll tagsüber leichter Dauerfrost bestehen. Für Freitag sind einzelne Schneeschauer vorhergesagt.

Am Dienstagmorgen warnte der DWD vor Glätte in weiten Teilen Niedersachsens und in Bremen. Später am Vormittag bestand die Warnung nur noch für den Landkreis Cuxhaven, nicht jedoch für den Küstenbereich. Für die Landkreise Goslar und Göttingen galt bis Mittag eine amtliche Warnung vor Schneefall. Mit Mengen zwischen acht und 15 Zentimetern wurde gerechnet, in Staulagen mit Schnee bis 20 Zentimetern.

Schwere Unfälle wurden trotz der Glätte nicht gemeldet. Im Landkreis Hildesheim stießen zwei Autos auf glatter Straße zusammen. Die zwei Fahrer wurden den Angaben der Polizei nach leicht verletzt. Im Landkreis Peine wurden mehrere Unfälle gemeldet, wobei alle Beteiligten unverletzt blieben.

Bei der Autobahn Westfalen wurde die sogenannte Winterdienstflotte zum Einsatz losgeschickt. Strecken zwischen Niedersachsen und Hessen seien von Schnee befreit worden, hieß es von der Behörde.

Die Deutsche Bahn teilte am Morgen mit, dass es auf der Zugstrecke zwischen Hannover, Hildesheim und Göttingen zu Verspätungen gekommen sei. Schnee befand sich auf den Oberleitungen. Es war Gerät im Einsatz, um den Schnee zu entfernen. Züge wurden umgeleitet.