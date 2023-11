Plauen - Der Wintereinbruch hat im Vogtland zu starken Behinderungen im Bahnverkehr geführt. Wegen starkem Schneefall und Eisregen komme es in weiten Teilen des Vogtlandnetzes immer wieder zu Verspätungen und Ausfällen, teilte die Länderbahn am Dienstagmorgen mit. Besonders betroffen seien die Linien RB1 zwischen Falkenstein und Zwotental, sowie die RB4 zwischen Gera und Greiz in Thüringen. Die Länderbahn rief Reisende auf, wenn möglich auf Reisen zu verzichten oder diese später anzutreten.