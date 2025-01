Leer/Braunlage - Der Winter gibt ein kurzes Gastspiel im Norden. Schon am frühen Morgen schneite es an der Nordseeküste und in Hamburg, Räumfahrzeuge waren im Einsatz. Das Schneefall-Band ziehe in Richtung Süden, sagte Josef Kantuzer, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Mittag lagen drei Zentimeter Schnee am Flughafen Hamburg.

Schnee fällt auch in anderen Orten in Niedersachsen. Ob die weiße Pracht liegen bleiben werde, sei fraglich angesichts von Temperaturen von ein bis drei Grad plus, sagte Kantuzer. Dem Meteorologen zufolge besteht in den nächsten Tagen Glättegefahr. Montag werde es wieder sehr mild.

In Braunlage im Harz betrug die Schneehöhe am Mittag laut DWD lediglich einen Zentimeter, auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Niedersachsen lagen 17 Zentimeter. Weitere Schneefälle werden erwartet. Der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt, will aber voraussichtlich nicht vor Dienstag mit der Beschneiung der Pisten beginnen, sodass Abfahrtski möglich sein wird. „Sonntag und Montag wird Regen erwartet“, begründete Brockschmidt diese Entscheidung.

Am letzten Wochenende der Weihnachtsferien wird unabhängig von den Schneehöhen ein Ansturm von Touristen im Harz erwartet. Die Seilbahn am Wurmberg läuft bereits seit Donnerstag wieder. Ski fahren oder rodeln kann man bislang nicht, dafür liegt zu wenig Schnee auf den Pisten.