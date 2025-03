Eisenach - Bei eher kalten und teils sonnigem Wetter haben tausende Schaulustige in Eisenach das Ende des Winters gefeiert. Beim Sommergewinn - einem der ältesten und größten Frühlingsfeste in Deutschland - war in einem traditionellen Streitgespräch der greise Winter erneut Frau Sunna unterlegen. Er wurde danach als Strohpuppe symbolisch auf dem Marktplatz verbrannt. Zuvor schlängelte sich der Festzug mit mehr als 30 Festwagen, 92 Pferden, einem Eselgespann sowie zahlreichen Laufgruppen und Kapellen durch die Innenstadt.

Der Festumzug wurde nach Angaben der Stadt von mehr als 1.200 Mitwirkenden gestaltet. Seit November hatte die Sommergewinnzunft mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern das Frühlingsfest vorbereitet: Wagen wurden neu gebaut, Kostüme geschneidert und rund 400.000 Krepppapierblüten gedreht. Der diesjährige Festumzug stand unter dem Motto „Seltenes Handwerk in Thüringen“. Dabei wurde etwa die Zunft der Stockmacher, Glasbläser und Blaudrucker präsentiert.

Höhere Sicherheitsvorkehrungen für das Traditionsfest

Nach Angaben der Veranstalter verfolgten rund 20.000 Gäste das Spektakel. Für das Frühlingsfest und dem Umzug waren in diesem Jahr höhere Sicherheitsvorkehrungen als in den Jahren zuvor getroffen worden. So gab es etwa mobile und feste Fahrzeugsperren an wichtigen Kreuzungen und Zufahrtsstraßen. Vorkommnisse habe es nicht gegeben, hieß es.

Der Eisenacher Sommergewinn ist seit 2016 im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgeführt. Er steht alljährlich drei Wochen vor Ostern an. Das Fest wird vermutlich seit dem 13. Jahrhundert gefeiert und verbindet heidnische und christliche Bräuche. Die drei Symbole des Sommergewinns sind Hahn, Ei und Brezel. Sie stehen für die aufgehende Sonne, die Fruchtbarkeit und den Jahresverlauf.

Im vergangenen Jahr kamen rund 25.000 Zuschauer.