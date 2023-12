Windig-böiges Wetter in Thüringen, in Gipfellage Schnee

Dresden - Auf windiges und böiges Wetter müssen sich die Menschen am Mittwoch in Thüringen einstellen. In den Gipfellagen gibt es teilweise Schneefall, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Sonst regnet es zeitweise und die Temperaturen klettern auf bis zu acht Grad, im Bergland bis zu fünf Grad. In der Kammlage gibt es Sturmböen.

Die Nacht zu Donnerstag ist bedeckt und regnerisch bei Tiefstwerten von drei Grad. Es bleibt windig bis böig. Für Donnerstag sagen die Meteorologen einen starken Wind mit Sturmböen und zeitweise Regen voraus. Die Temperaturen liegen bei maximal zehn Grad, im Bergland bei bis zu sieben Grad.