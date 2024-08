Erfurt - An mehreren Thüringer Schulen sind erneut Drohmails eingegangen. Daraufhin wurden in Erfurt am Morgen zwei Schulen evakuiert, wie die Polizei mitteilte. Sie werden derzeit abgesucht. Auch in Jena ging laut Polizei ein Drohschreiben ein. Dort findet der Unterricht regulär statt, die Polizei ist aber vor Ort. Auch in anderen Bundesländern gibt es Fälle.

Gutenberg-Gymnasium evakuiert

Eine der betroffenen Erfurter Schulen ist das Gutenberg-Gymnasium, das 2002 durch einen Amoklauf in die internationalen Schlagzeilen gelangte. Dort sei aktuell noch ein Sprengstoffhund im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin. Wenn dieser nichts finde, könne der Unterricht am Donnerstag wieder aufgenommen werden.

Auch an der Staatlich Integrierten Gesamtschule in Erfurt ging eine Drohmail ein. Ob sich die Schreiben inhaltlich gleichen, müsse noch geklärt werden, so die Sprecherin. Die Schule werde derzeit auch überprüft, die Schüler seien evakuiert worden. Auch hier soll der Unterricht möglichst am Donnerstag wieder aufgenommen werden.

Unterricht in Jena findet trotz Drohung statt

Etwas anders ist die Lage an der Grete Unrein Gesamtschule in Jena. Dort sei ermittelt worden, dass bundesweit an Schulen gleichlautende Mails verschickt wurden, sagte ein Polizeisprecher. Daher sei die Schule lediglich von Beamten abgesucht worden. Ein Sprengstoffhund kam nicht zum Einsatz.

Der Unterricht finde regulär statt, die Taschen der Schüler seien kontrolliert worden. Die Polizei bleibe bis Unterrichtsende vor Ort. „Die Erwartung, dass das in der Mail angekündigte schädliche Ereignis eintritt, ist relativ gering, wenn bundesweit mehrere solcher Mails eingehen.“

Fälle in anderen Bundesländern

Auch in anderen Bundesländern gibt es Einschränkungen wegen Bombendrohungen im Schulbetrieb. So rückte die Polizei in Sachsen zu vier Schulen aus, teils wurde der Schulbetrieb eingestellt. Auch in Sachsen-Anhalt gingen Drohmails ein.

Bereits zum Start des neuen Schuljahres wurden Drohmails an verschiedene Thüringer Schulen verschickt. Auch im vergangenen Herbst gab es bereits eine Serie von Bombendrohungen. Damals konnte die Polizei Entwarnung geben.