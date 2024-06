Wieder mehr neue Auszubildende in der Pflege

Halle - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen-Anhalt wieder mehr Ausbildungsverträge in der Pflege abgeschlossen worden. 1542 Auszubildende begannen 2023 (Stichtag: 31. Dezember) ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. 2022 waren es demnach 1347 Ausbildungsverträge. Dennoch liegt die Zahl unter der von 2020, als mit der Erhebung begonnen wurde: Damals wurden 1671 Neuabschlüsse gezählt. Unter den neuen Auszubildenden waren 2023 insgesamt 384 Männer und 1161 Frauen. Die Anfängerinnen und Anfänger waren durchschnittlich 19 Jahre alt.

Die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann wird seit 2020 angeboten. Damals wurden die bis dahin getrennten Ausbildungen in den Berufen Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Altenpfleger zusammengeführt.

Zum Jahresende 2023 befanden sich in Sachsen-Anhalt über alle Ausbildungsjahre hinweg 4293 Auszubildende in der generalistischen Pflegeausbildung. Im vergangenen Jahr fanden die ersten Abschlussprüfungen statt, 945 von 972 Prüflingen bestanden ihre Prüfung in Sachsen-Anhalt.