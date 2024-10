Freiburg - Die Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam sind auch im fünften Spiel nach ihrer Rückkehr in die Bundesliga punkt- und torlos geblieben. Beim SC Freiburg verlor das Team von Trainer Marco Gebhardt mit 0:3 (0:2). Im Dreisamstadion erzielte Annabel Schasching (6.) den frühen Führungstreffer für die Gastgeberinnen, Cora Zicai (24., 80.) erhöhte erst nach einer Ecke den Vorsprung und setzte dann in der zweiten Halbzeit den Schlusspunkt. Die Aufsteigerinnen bleiben mit nun schon 16 Gegentoren auf dem letzten Tabellenplatz.

Bei den Turbinen stand Bianca Schmidt bei ihrer Rückkehr wenige Monate nach ihrem verkündeten Karriereende gleich in der Startelf. Doch auch die ehemalige Nationalspielerin konnte nicht verhindern, dass ihr Team schnell in Rückstand geriet. Zwar sorgte die 34-Jährige für gute Impulse, insgesamt fehlte es im Angriff jedoch an Tempo und bei den wenigen Chancen an der letzten Konsequenz. Gleichzeitig ließ die Defensive zu viele Räume. Auf der anderen Seite spielten die Freiburgerinnen frei auf, dominierten den Ball und holten sich souverän die drei Punkte.