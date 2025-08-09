Ärztlichen Rat und Hilfe bekommen ohne den Weg in die Praxis - in der Corona-Zeit wurde das stärker genutzt. Wie sieht es seitdem aus?

Magdeburg - Hausärzte und Psychotherapeuten nutzen sie am meisten, Orthopäden am wenigsten: Das Hoch bei den Videosprechstunden der Ärzte in Sachsen-Anhalt in der Corona-Zeit ist allerdings unerreicht. 2021 rechneten Ärzte und Psychotherapeuten rund 42.600 dieser Patientenkontakte ab, wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen-Anhalt auf Nachfrage mitteilte.

2022 ging die Zahl auf etwa 32.000 zurück, 2023 weiter auf knapp 22.000. Erst im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Videosprechstunden wieder an auf rund 28.250. Insgesamt habe es mehr als 17 Millionen Behandlungsfälle gegeben, so die KV. Die Videosprechstunden nähmen also einen sehr geringen Anteil ein.

Aktuell haben den Angaben zufolge 917 Ärzte und 406 Psychotherapeuten die erforderliche Genehmigung der KV zur Durchführung und Abrechnung von Videosprechstunden. Vor einem Jahr waren es noch 876 Ärzte und 380 Psychotherapeuten gewesen. Dennoch nutzen die wenigsten Mediziner diese Form der Sprechstunde. Insgesamt hätten im Jahr 2024 genau 157 Ärzte und 254 Psychotherapeuten Videosprechstunden abgerechnet.

Haben sich die Videosprechstunden etabliert?

„In der Corona-Pandemie, in Zeiten von hohen Infektionszahlen, Lockdowns und Quarantäne, ist die Videosprechstunde für Vertragsärzte und Psychotherapeuten eine gute Möglichkeit gewesen, zu ihren Patienten den Kontakt aufrechtzuerhalten“, so eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung.

„Einige Praxen haben diese telemedizinische Leistung als ergänzendes Angebot auch nach der Pandemie beibehalten und teilweise sogar ausgebaut, wenn es auch von ihren Patienten akzeptiert und genutzt wird.“ Es mindere gerade während der Infektzeiten das Ansteckungsrisiko und erspare Patienten den Weg in die Praxis. „Aus unserer Sicht kann die Videosprechstunde in bestimmten Konstellationen eine Win-Win-Situation für Praxis und Patienten sein und ist eine telemedizinische Leistung mit Potenzial.“

Wer rechnet Videosprechstunden ab?

Eine Auswertung der tatsächlich abgerechneten Leistungen zeigt laut der KV, dass Hausärzte und Psychotherapeuten die meisten Videosprechstunden im Jahr 2024 abgerechnet haben. Am wenigsten seien es bei Orthopäden und Internisten mit Schwerpunkt Angiologie gewesen.

Ein Vergleich der abgerechneten Videosprechstunden im Jahr 2024 zwischen den kreisfreien Städten Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau und den weiteren Landkreisen in Sachsen-Anhalt zeige, dass in den kreisfreien Städten unter Berücksichtigung der jeweiligen Bevölkerungszahlen im Durchschnitt mehr Videosprechstunden erbracht wurden.

So sieht es bundesweit aus

Deutschlandweit war die Zahl der Videosprechstunden im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 um knapp 25 Prozent auf 2,7 Millionen gestiegen, wie das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung kürzlich ermittelt hatte. Auch das liegt unter dem Niveau der Pandemiejahre.