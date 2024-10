Der Park von Schloss Pillnitz in Dresden wird alljährlich im Advent zum Christmas Garden. Tausende wandeln durch die Inszenierung aus Licht und Musik - seit 2023 geht das auch in Leipzig.

Auch in diesem Winter wieder Christmas Garden in Dresden und Leipzig (Archivbild)

Dresden - Der Park von Schloss Pillnitz in Dresden und der agra-Park Markkleeberg in Leipzig werden in diesem Winter erneut zum Christmas Garden. Während das Spektakel in der sächsischen Landeshauptstadt vor der sechsten Auflage steht, gibt es nach der Premiere im agra-Park Markkleeberg eine weitere Ausgabe.

Für beide Orte kündigte die Christmas Garden Deutschland GmbH eine Neugestaltung an. In Pillnitz ist demnach neben einem „Bouquet aus farbenprächtigen neuen Lichtattraktionen“ ein Best off der Highlights aus den bisherigen fünf Saisons geplant, „auf vielfachen Wunsch des Publikums“.

Installationen aus Licht und Musik

Über eine Million Lichtpunkte an Installationen, teils auch mit Musik, lassen die barocke Parkanlage seit 2018 - mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 und 2021 - im Advent und über Weihnachten allabendlich erstrahlen. In der einstigen fürstlichen Sommerresidenz aus dem 18. Jahrhundert sind auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg Dutzende, zum Ort passende Licht- und Klanginstallationen arrangiert - und seit 2023 auch im Herfurth'schen Landschaftspark Markkleeberg.

Leipzig und Dresden gehören zu den aktuell 15 Christmas Garden-Stätten in Europa. In der vergangenen Saison besuchten zusammen über 200.000 Menschen die beiden illuminierten historischen Areale, rund 120.000 Erwachsene, Kinder und Jugendliche in Dresden sowie 85.000 in Leipzig.

Erstmals 2014 waren die Royal Botanic Gardens im Londoner Stadtteil Kew erleuchtet, zwei Jahre später hatte das Spektakel in Deutschland Premiere.