Union verliert auch das vierte Testspiel in Serie. Diesmal bleiben die Köpenicker gegen Olympiakos Piräus torlos. Am Freitag wird es ernst für den Fußball-Bundesligisten.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat auch sein abschließendes Testspiel gegen Olympiakos Piräus verloren. Der Fußball-Bundesligist musste sich dem schwachen griechischen Rekordmeister mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und reist ohne Erfolgserlebnis im Rücken zum FC Gütersloh. Beim Regionalligisten spielen die Köpenicker am Freitag um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals.

Nach den mauen Auftritten in der Saisonvorbereitung müssen sich die Berliner Fans trotz des klaren Klassenunterschieds auf eine zähe Partie einstellen. Der Niederlage gegen Piräus, für das Chiquinho (74. Minute) traf, war schon das vierte 0:1 in Serie. Auch die Tests gegen Schweinfurt, Greuther Fürth und Espanyol Barcelona endeten so.

Neuzugang Burke enttäuscht

Trainer Steffen Baumgart wollte gegen die Griechen nicht mehr groß experimentieren und schickte seine vermeintlich beste Elf auf den Platz. In einer Partie auf niedrigem Niveau bildete Zugang Oliver Burke zunächst mit Andrej Ilic die Doppelspitze, konnte sich aber kaum für einen Stammplatz empfehlen.

Die Einwechslung von Ilyas Ansah belebte zwar das Berliner Offensivspiel. Hochkarätige Chancen sahen die 14.332 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei aber selten - weder von Union noch von den Gästen.