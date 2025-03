Die Kosten, die Studierende für das Zimmer in einer WG aufbringen müssen, unterscheiden sich in Deutschland je nach Region teils beträchtlich.

Erfurt/Jena - Die Thüringer Universitätsstädte Jena und Erfurt liegen bei den Durchschnittskosten für ein WG-Zimmer unter dem Niveau vieler anderer deutscher Hochschulstädte. Studierende in Jena müssen im Mittel 358 Euro dafür berappen, wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de hervorgeht. In Erfurt sind es 370 Euro (jeweils Stand Februar 2025). Die WG-Wohnkosten in den beiden Städten bewegen sich damit im Bereich der Bafög-Wohnkostenpauschale von 380 Euro.

Auch in einigen anderen ostdeutschen Hochschulstädten sind WG-Zimmer vergleichsweise günstig zu haben. In Chemnitz etwa müssen Studierende durchschnittlich 265 Euro aufbringen, in Magdeburg 330 Euro. Im Bundesdurchschnitt kostet ein WG-Zimmer vor Beginn des Sommersemesters 493 Euro, im Wintersemester 2013/14 waren es noch 324 Euro.

Für die Auswertung wurden rund 8.800 Angebote auf der Plattform ausgewertet. Berücksichtigt wurden alle Hochschulstandorte mit mindestens 5.000 Studierenden. Insgesamt sind es den Angaben zufolge 88 Städte, in denen etwa 90,5 Prozent aller 2,7 Millionen Studierenden in Deutschland eingeschrieben sind. Ausgewertet wurden ausschließlich Angebote für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit zwei oder drei Bewohnern.