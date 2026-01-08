Seit Tagen ist es in Berlin und Brandenburg extrem glatt, nun soll es am Freitag auch noch kräftig schneien. Der Deutsche Wetterdienst warnt und gibt Handlungsempfehlungen.

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Freitag vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen. Die Warnung gilt ab 3.00 Uhr morgens und ist voraussichtlich bis Samstagmorgen um 3.00 Uhr gültig, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Warnung gilt für Berlin und folgende Gebiete in Brandenburg: Kreis Barnim, Kreis Dahme-Spreewald, Kreis Havelland, Kreis Märkisch-Oderland, Kreis Oberhavel, Kreis Oder-Spree, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Kreis Potsdam-Mittelmark, Kreis Prignitz, Kreis Teltow-Fläming, Stadt Brandenburg, Stadt Frankfurt (Oder), Stadt Potsdam.

Ab Freitagvormittag ziehe aus Südwesten anhaltender und teils kräftiger Schneefall mit markanten Neuschneemengen auf. „Im Zusammenspiel mit einem bereits in der Nacht zum Freitag zunehmend böigem Ostwind können starke Schneeverwehungen auftreten.“ Es müsse mit starken Einschränkungen auf Straßen und Wegen gerechnet werden.

Bei starkem Schneefall und Schneeverwehungen empfiehlt der DWD Aufenthalte im Freien und Fahrten unbedingt zu vermeiden. Nachbarn, Freunde und Angehörige sollten gegebenenfalls über die Gefährdungslage informiert werden.