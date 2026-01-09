weather schneefall
  3. Sturmtief „Elli“: Bisher kaum Auswirkungen auf Flugbetrieb im Nordwesten

Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt
Sturmtief „Elli“ Bisher kaum Auswirkungen auf Flugbetrieb im Nordwesten

Trotz Schnee: In Hannover und Bremen heben die meisten Maschinen ab. Einzelne Ausfälle gibt es dennoch - und ein weiteres Problem könnte Reisende ärgern.

Von dpa 09.01.2026, 09:10
In Bremen und Hannover starteten Maschinen. (Symbolbild)
In Bremen und Hannover starteten Maschinen. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hannover/Bremen - Auf den Flugverkehr in Hannover und Bremen hat das Winterwetter bisher kaum Auswirkungen. In Hannover waren am Morgen zwei Flüge gestrichen worden - je einer nach Frankfurt und Amsterdam, wie aus dem Flugplan hervorging. Am Vormittag sollte je ein Flug von und nach Kopenhagen ausfallen. Die Website des Flughafens in der niedersächsischen Landeshauptstadt war teilweise nicht erreichbar. Am Bremer Flughafen war am Morgen ebenfalls ein Flug nach Amsterdam ausgefallen.