Der Dezember hält einen Wetter-Mix bereit - mit Wolken, Sprühregen aber auch viel Sonne. Zum Jahresende hin kündigt sich auch Schnee an.

Weiße Weihnachten gab es in Berlin und Brandenburg nicht - aber zum Jahresende hin ist nach der bisherigen Prognose etwas Schnee möglich.

Potsdam - Das Dezemberwetter bringt zum Jahresende etwas Schnee. Nach der bisherigen Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es in der Nacht zum Dienstag weiße Flocken rieseln und glatt werden.

Doch bis dahin zeigt sich am bevorstehenden Wochenende in Berlin und Brandenburg erst einmal eine Wetter-Mischung mit Sprühregen aber auch reichlich Sonne.

Der Samstag verläuft meist stark bewölkt und häufig neblig-trüb. Vereinzelt fällt etwas Regen oder Sprühregen, der teils gefrieren kann. Die Temperaturen erreichen 1 bis 4 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest. Tiefwerte liegen bei minus 2 Grad.

Sonniger Sonntag steht bevor

Der Sonntag bringt dann deutlich freundlicheres Wetter. Es wird sonnig bei einem leichten Temperaturanstieg auf 3 bis 6 Grad.

Am Wochenstart ziehen zeitweise dichtere Wolkenfelder durch, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne. Meist bleibt es niederschlagsfrei bei Höchstwerten von 3 bis 5 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kann es laut DWD stellenweise zu leichtem Niederschlag kommen, der zunehmend als Schnee fällt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt besteht Glättegefahr.