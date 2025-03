In Sachsen-Anhalt bleibt das Wetter sommerlich und trocken. Das Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt warnt vor einem Anstieg der Waldbrandgefahr im Land.

Wetter lässt Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt steigen

In Teilen Sachsen-Anhalts kann die Waldbrandgefahr in den nächsten Tagen weiter ansteigen. (Archivbild)

Halberstadt - Die aktuellen Wetterverhältnisse sorgen für eine Zunahme der Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt. Derzeit geht das Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt in zehn Landkreisen von einer mittleren Waldbrandgefahr und gab sie mit der Gefahrenstufe 3 von 5 an. Wie das Landeszentrum mitteilte, ist aufgrund der aktuellen Witterung mit einem weiteren Anstieg der Waldbrandgefahr zu rechnen.

Momentan sei besondere Vorsicht geboten, da die Bäume im Frühling noch keine Blätter tragen. Alte Blätter, Nadeln oder Moose sind den Angaben nach derzeit leicht entzündbar.

Regen könnte das Waldbrandrisiko minimieren. Dieser ist laut Deutscher Wetterdienst (DWD) aktuell jedoch nicht in Sicht. Der DWD sagt für die nächsten Tage weiter sonniges und trockenes Wetter bei Temperaturen von bis zu 18 Grad in Sachsen-Anhalt voraus.