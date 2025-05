Erfurt - Die Landesregierung will die Zusammenarbeit mit den in Thüringen stationierten Bundeswehreinheiten ausbauen. Die Streitkräfte seien nicht nur ein unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsarchitektur, sondern auch ein aktiver Partner im gesellschaftlichen Leben des Freistaates, sagte Staatskanzleiminister Stefan Gruhner (CDU) bei einem feierlichen Appell der Bundeswehr auf dem Petersberg in Erfurt. „Die Bundeswehr ist in Thüringen tief verwurzelt.“

Die Landesregierung danke den Soldatinnen und Soldaten sowie den zivilen Beschäftigten für ihren Dienst – ob im Inland, bei Auslandseinsätzen oder bei der täglichen Ausbildung an den Thüringer Standorten. Gerade in ländlichen Gebieten sei die Bundeswehr auch ein wirtschaftlicher Faktor, so der Minister. Es bestehe eine enge Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Thüringer Behörden - etwa bei Waldbränden oder Hochwasser.

Anlass für den Appell war nach Angaben der Bundeswehr ein Führungswechsel beim Informationstechnikbataillons 383: Es erfolgte eine Kommandoübergabe von Oberstleutnant Thomas Czada an Oberstleutnant Marco Peressotti.