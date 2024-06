Nach den kräftigen Gewittern am Dienstag bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt heute unbeständig. Es drohen weitere Regenschauer.

Wo in Sachsen-Anhalt viel Regen droht: In der Nacht wird es kalt

Wetter am Mittwoch

Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt am 19. Juni regnerisch.

Magdeburg/Halle (Saale). - Starke Unwetter sind am Dienstag über Teile Deutschlands gezogen. In der Nacht zum Mittwoch beruhigte sich das Wetter wieder. Es drohen jedoch neue Schauer in Sachsen-Anhalt.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Viele Wolken, viel Regen am Mittwoch

Am Mittwochvormittag bis zum Nachmittag bleibt es laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stark bewölkt. Bis zum Mittag gebe vor allem in der Nordhälfte Sachsen-Anhalts noch eher leichten Regen.

Ab dem Mittag dann ziehen von Südwesten bis in die Börde Regenfelder durch das Land. Im Burgenland werden teils starke Schauer erwartet. Am Abend klingt der Regen laut DWD langsam ab. Von der Altmark her gebe es vermehrte Auflockerungen.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 20, im Harz zwischen 13 und 18 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Donnerstag bliebe es zwar gering bewölkt, örtlich könne es jedoch Nebel geben, heißt es. Die Tiefstwerte liegen von Süd nach Nord zwischen 11 und 6 Grad.