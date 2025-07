Berlin - In Berlin sind nach Angaben von Umweltschützern in diesem Jahr mehr Wespen unterwegs als im Vorjahr - und auch früher. „2025 ist ein sehr lebhaftes Wespenjahr“, sagte Stephan Härtel vom Naturschutzbund (Nabu) in Berlin. Auch Stadtnaturexperte Derk Ehlert sprach wieder von einem „guten Wespenjahr“. Es seien mehr Tiere unterwegs als 2023 und 2024, in denen es insgesamt feuchter als in diesem Jahr war.

Gute Bedingungen für Wespen

Nach Angaben von Stephan Härtel produzierten die Wespen im vergangenen Jahr besonders viele Königinnen, die gut überwintert hätten. Die Trockenheit am Jahresanfang und ausreichend Nahrung hätten zudem die richtigen Voraussetzungen geboten, dass sich die Tiere gut vermehren konnten. Erst der Regen in den vergangenen Wochen könnte der optimalen Entwicklung ein Ende setzen. Aggressiver als sonst seien die Tiere nicht.

Derk Ehlert ergänzte, dass es in diesem Jahr schon früher warm war, weshalb die Nachwuchsaufzucht bereits früher begann. Für ihre Nachkommen benötigen die Tiere vor allem Eiweiße - diese finden sie auf der Jagd nach anderen Insekten. Wenn die Völker groß genug sind, benötigen sie überwiegend Kohlenhydrate. Üblicherweise passiere dies ab Anfang August. Aber da in diesem Jahr alles früher losging, sind die Tiere jetzt schon auf den Balkonen unterwegs, um auf dem Frühstückstisch nach Nahrung zu suchen.

Der Nabu siedelte bereits über 100 Nester um

Härtel betreut beim Nabu den sogenannten Hymenopterendienst. Hier finden Kitas und andere Einrichtungen sowie Bürgerinnen und Bürger Beratung beim Umgang mit Wespen, Bienen und Hornissen. Auch übernehmen Härtel und sein Team die Umsiedlung von Nestern. Über 500 Beratungen zum Thema Wespen hat der Dienst in diesem Jahr bereits gegeben - mehr als in den Vorjahren. Und auch mehr Nester seien umgesiedelt worden: weit über hundert.

Wespen sind wichtig für den Menschen

Laut Ehlert und Härtel sind in Berlin vor allem die gemeine Wespe und die deutsche Wespe anzutreffen. Wie Ehlert sagte, seien die Tiere sehr nützlich für den Menschen. So jagten diese gerne Mücken und seien eine wichtige Nahrungsquelle für Hornissen. Voraussichtlich werden sie uns in diesem Jahr noch bis in den September begleiten.