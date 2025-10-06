Felix Agu wird Werder Bremen lange fehlen. Der Defensivspieler zog sich beim 1:0 gegen den FC St. Pauli eine schwere Verletzung zu.

Bremen - Werder Bremen muss mehrere Monate ohne Felix Agu auskommen. Der 26 Jahre alte Außenverteidiger zog sich im Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den FC St. Pauli (1:0) eine Verletzung am Syndesmoseband zu. Das ergab eine Untersuchung bei Mannschaftsarzt Robert Gorzolla, wie der Verein mitteilte. Noch wird geprüft, wie die Verletzung des nigerianischen Fußball-Nationalspielers therapiert werden soll.

„Es tut mir wahnsinnig leid für Felix. Wir werden alles dafür tun, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird. Leider müssen aber wir davon ausgehen, dass Felix uns längerfristig fehlen wird“, sagte Cheftrainer Horst Steffen.

Schon am Sonntag hatte es Entwarnung bei Mittelfeldspieler Jens Stage gegeben. Der Däne hatte sich gegen den FC St. Pauli eine Verletzung am Oberkörper zugezogen und nach Schlusspfiff ins Krankenhaus begeben. Untersuchungen ergaben eine Prellung des Brustkorbs. Rippen und Organe sind zum Glück aber nicht betroffen.