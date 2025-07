Der HSV und Werder Bremen stellten im März einen Zuschauerrekord im deutschen Frauenfußball auf. Auch das erste Nordderby in der Bundesliga soll nun im großen Weserstadion stattfinden.

Bremen - Die Fußballerinnen von Werder Bremen werden Mitte Oktober für das Bundesliga-Nordderby gegen den Hamburger SV ins Weserstadion umziehen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt.

„Für uns alle wäre es ein Traum, in einem ausverkauften Weserstadion zu spielen. Das wird mit Sicherheit eine unbeschreibliche Atmosphäre und ein einmaliges Erlebnis“, sagte Werders Abteilungsleiterin Birte Brüggemann.

Genaue Ansetzung noch offen

Das Nordderby zwischen Bremen und Hamburg findet am Wochenende vom 10. bis 13. Oktober zum ersten Mal in der Frauenfußball-Bundesliga statt. Die zeitgenaue Ansetzung steht noch aus. Normalerweise tragen die Bremerinnen ihre Heimspiele auf Platz 11 am Stadion aus.

Beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen beiden Clubs kamen im März 57.000 Zuschauer ins Hamburger Volksparkstadion und stellten damit einen Rekord im deutschen Vereinsfußball der Frauen auf. Zwei Monate später schafften neben den Männern des HSV auch die Frauen den Bundesliga-Aufstieg.

Der Zuschauer-Rekord der Werder-Frauen liegt bei 22.721 Fans, die im vergangenen Oktober das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen sahen. Auch damals war das Team ins große Weserstadion umgezogen.