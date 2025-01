Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat das neue Jahr mit einer Niederlage begonnen. Die Norddeutschen unterlagen dem niederländischen Erstligisten Twente Enschede 2:3 in einem Test über 120 Minuten.

Skelly Alvero (60. Minute) und Marco Grüll (69.) trafen für die Gastgeber auf dem Platz 11 in der Nähe des Weserstadions. Die Treffer für das Gästeteam um den früheren Schalke-Torwart Lars Unnerstall erzielten Sem Steijn (58.) und Ricky van Wolfswinkel (73./75.).

Trainer Ole Werner war mit einigen Stammkräften in die Partie gestartet, bevor er kräftig wechselte. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gastiert Werder in der Bundesliga bei RB Leipzig.