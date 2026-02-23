Sportlich hat Werder Bremen schon genug Probleme. Und jetzt fällt obendrein der nächste Abwehrspieler aus.

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in der aktuellen sportlichen Krise auf einen weiteren Abwehrspieler verzichten. Nach Angaben des Clubs zog sich Felix Agu eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu und fällt vorerst aus. Zur Länge der Ausfallzeit machte der Tabellenvorletzte der Liga keine Angaben.

„In der Situation, in der wir uns gerade befinden, wiegt jeder Ausfall nochmal schwerer“, wurde Trainer Daniel Thioune in der Mitteilung zitiert.

Der 26 Jahre alte Agu zog sich die Verletzung beim Aufwärmen vor dem 1:2 bei Tabellennachbar FC St. Pauli zu. Erst eine Woche zuvor hatte der Außenverteidiger beim 0:3 gegen Bayern München sein Startelf-Comeback nach einer Sprunggelenksverletzung gegeben. Wegen dieser Verletzung hatte Agu zuvor fast vier Monate pausieren müssen.