Bei dem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Gera stirbt ein Fußgänger - ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Was die Polizei jetzt ermittelt.

Gera - Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Gera hat eine 88-jährige Frau beim Ausparken zwei Fußgänger erfasst – einer von ihnen kam dabei ums Leben. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Autofahrerin am Nachmittag rückwärts aus einer Parklücke heraus fahren. Dabei übersah sie den Angaben zufolge die beiden Fußgänger. Sie wurden vom Auto überrollt.

Einer der Fußgänger kam dabei ums Leben. Der Zweite wurde lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte den Unfallort ab. Zu Alter und Geschlecht der Fußgänger machte sie zunächst keine Angaben.