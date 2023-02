Bremen - Werder Bremen präsentiert sich ab der kommenden Saison mit einem neuen Trikotsponsor. Nach elf Jahren endet im Sommer die Haupt- und Trikotpartnerschaft des Fußball-Bundesligisten mit der PHW-Gruppe, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Einen Nachfolger präsentierten die Hanseaten allerdings noch nicht. „Wir befinden uns seit einiger Zeit in guten Gesprächen mit potenziellen Kandidaten und sind sehr optimistisch, dass wir bereits in Kürze einen Abschluss verkünden können“, wurde Geschäftsführer Klaus Filbry zitiert.

Zur PHW-Gruppe gehören unter anderem die Lebensmittel-Marken „Wiesenhof“ und „Green Legend“. Die Entscheidung für das Sponsoring mit dem Geflügelfabrikanten „Wiesenhof“ hatte den Bremern 2012 heftige Kritik eingebracht. Teile der Fanszene hatten die Entscheidung vielfach kritisiert, der Entschluss hatte zudem zu Austritten von Fans aus dem Club geführt. Auch Organisationen wie PETA und Deutscher Tierschutzbund hatten den Vertrag kritisiert.