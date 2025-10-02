Thüringen meldet einen leichten Rückgang bei Übernachtungen und liegt damit im bundesweiten Trend. Doch einige Regionen und Unterkünfte legen weiter zu.

Erfurt registrierte bei den Übernachtungen einen Zuwachs um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. (Archivbild)

Erfurt - Die Zahl der Übernachtungen in Thüringens Beherbergungsbetrieben ist zuletzt leicht gesunken. Von Januar bis Juli wurden im Freistaat rund 5,6 Millionen Übernachtungen registriert, 1,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie die Thüringer Tourismus GmbH mitteilte.

Allein im Juli wurden rund eine Million Übernachtungen gezählt. Das entspreche 1,5 Prozent weniger als im Juli des Vorjahres. Thüringen liege damit jedoch im bundesweiten Trend, denn auch im deutschlandweiten Tourismusmarkt seien 1,2 Prozent weniger Übernachtungen gezählt worden, hieß es.

Erfurt hingegen baute die Zahlen aus: Mit einem Plus von 1,5 Prozent verzeichnete die Landeshauptstadt rund 600.000 Übernachtungen zwischen Januar und Juli. Das Eichsfeld erreichte mit einem Anstieg von 1,2 Prozent rund 221.000 Übernachtungen, und auch die Thüringer Rhön erzielte einen Zuwachs von 0,8 Prozent auf 280.000 Übernachtungen.

Seit Jahresbeginn verbuchten den Angaben zufolge vor allem Pensionen mit einem Plus von 2,6 Prozent Zugewinne und zeigten demnach „eine anhaltende Beliebtheit“.