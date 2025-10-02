In thüringischen Mühlhausen brennt seit dem Morgen ein Wohnhaus. Es gibt Verletzte, mehrere Explosionen - und einen Verdacht.

Mühlhausen - Wegen eines Wohnhausbrands läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehr in Mühlhausen. Laut einer Sprecherin der Stadt im Nordwesten Thüringens gab es mehrere Explosionen. Der 65-jährige Bewohner des Hauses wurde demnach schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Nach Polizeiangaben wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Stadt hatte zunächst mitgeteilt, dem Helfer sei beim Einsturz des Dachstuhls nichts Schlimmes passiert.

Der Hausbewohner soll nach ersten Ermittlungen den Brand selbst gelegt haben, teilte die Polizei mit. Es stehe der Verdacht der schweren Brandstiftung im Raum. Wie es zu dem Verdacht kommt, sagte eine Sprecherin nicht. Medienberichte über im Haus verteilte Benzinkanister wollte sie nicht bestätigen. Der Mann sei ersten Erkenntnissen zufolge Mieter in dem Haus.

Es sei zwischenzeitlich eine sehr herausfordernde Einsatzlage gewesen, sagte die Stadtsprecherin. Insgesamt seien 60 Einsatzkräfte und acht Fahrzeuge vor Ort gewesen. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, es gebe aber noch Nachlöscharbeiten.