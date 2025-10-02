Schüler dürfen nicht raus, Eltern warten: Nach Drohanrufen riegelt die Polizei eine Schule in Wilhelmshaven ab.

Wilhelmshaven - Nach zwei Drohanrufen in einer Schule in Wilhelmshaven ist die Polizei in einem Großeinsatz. Die Marion-Dönhoff-Schule im Stadtteil Fedderwardergroden sei abgesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem habe die Schule veranlasst, dass die Schülerinnen und Schüler vorerst in ihren Klassenräumen bleiben sollen. „Keiner kann rein, keiner kann raus.“ Aktuell werde das Schulgebäude durchsucht, sagte der Sprecher. Wie viele Schüler betroffen sind, ist nicht bekannt.

„Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen hat sich bislang nichts herausgestellt, was auf eine reale Gefährdungslage hindeuten könnte“, sagte der Polizeisprecher weiter. Niemand sei verletzt worden. Zuvor hatte die „Wilhelmshavener Zeitung“ berichtet.

Drohanrufe im Schulsekretariat

Am Morgen waren nach Angaben der Beamten zwei Drohanrufe im Sekretariat der Schule eingegangen. Zum genauen Inhalt konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Die Polizei sprach von einer „Gefahrenlage“.

Die Polizei richtete nach eigenen Angaben eine Informationsstelle für Pressevertreter und Eltern ein. Eine Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven teilte mit, die Schülerinnen und Schüler sollten später ihren Heimweg mit regulären Linienbussen antreten. Wegen des Einsatzes könnten keine zusätzlichen Busse für die Schülerbeförderung eingesetzt werden, hieß es.