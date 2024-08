Die Sommerpause auf dem Thüringer Arbeitsmarkt endet in diesem Jahr früher. Bereits im August erholte sich die Zahl der Arbeitslosen.

Weniger Arbeitslose in Thüringen

In Thüringen waren im August rund 68.800 Menschen ohne Job. (Archivbild)

Halle/Erfurt - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im August im Vergleich zum Juli um rund 1.100 auf etwa 68.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent zurückgegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,1 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. August vorlag.