Halle - Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist in Sachsen-Anhalt zurückgegangen. 2023 habe es rund 4200 Unternehmen gegeben und damit vier Prozent weniger als in der Landwirtschaftszählung 2020, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Die Betriebe hätten in Sachsen-Anhalt eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von knapp 1.152.100 Hektar bewirtschaftet und damit rund 10.600 weniger als bei der vorherigen Erhebung. Die durchschnittliche Betriebsgröße in Sachsen-Anhalt lag damit zuletzt bei 277 Hektar und war damit deutlich größer als die bundesweite von 65 Hektar.

Der Anteil der Ökobetriebe lag im Bundesland bei rund 14 Prozent, in der Summe waren das 600 Betriebe. Sie bewirtschafteten zehn Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche, insgesamt 117.100 Hektar.

In den landwirtschaftlichen Betrieben arbeiteten den Statistikern zufolge 2023 hierzulande 20.800 Mitarbeiter. Etwa 58 Prozent seien ständig Beschäftigte, rund 24 Prozent Saisonarbeitskräfte und 18 Prozent Familienarbeitskräfte.

Immer weniger landwirtschaftliche Betriebe betreiben Tierhaltung. Ihre Zahl verringerte sich um etwa neun Prozent auf 2100 in den vergangenen drei Jahren, wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte. Zum Stichtag 1. März 2023 wurden demnach 268.200 Rinder, 895.000 Schweine, 62.500 Schafe, 6000 Ziegen und rund 13,6 Millionen Hühner, Gänse, Enten und Truthühner gehalten.