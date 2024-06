Starkregen und Gewitter sind am Wochenende in Brandenburg glimpflich verlaufen. Besonders im Südwesten rückte die Feuerwehr einige Male aus. Bei der Bahn fielen vereinzelt Züge aus.

Wenige Unwetterschäden in Brandenburg

Berlin - Die zum Wochenende angekündigten Unwetter sind in Brandenburg glimpflich verlaufen. Vor allem in der Lausitz rückte die Feuerwehr mehrmals aus und beräumte kleinere Schäden, wie die Regionaldienststellen am Montagmorgen mitteilten.

Auch die Deutsche Bahn stellte keine größeren Auswirkungen auf den Zugverkehr fest. „In der Region Ost gab es keine witterungsbedingten Einschränkungen“, sagte eine Sprecherin. Vereinzelt meldete die Bahn am Wochenende Ausfälle bei Regionalzügen wegen umgestürzter Bäume auf den Gleisen.

Im Südwesten Brandenburgs räumte die Feuerwehr einige abgebrochene Äste oder umgestürzte Bäume von den Straßen. Insgesamt sei die Lage sehr ruhig gewesen, sagte ein Sprecher.

Kaum Einsätze verzeichneten die Leitstellen in den anderen Regionen und rund um die Landeshauptstadt. „Der Kelch ist an uns vorübergegangen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Potsdam.