Weltwirtschaftsforum plant für digitale Verwaltung in Berlin

Berlin - Das Schweizer Weltwirtschaftsforum (WEF) plant in Berlin einen Ableger für digitale Verwaltungen. Eine entsprechende Vereinbarung haben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), WEF-Gründer Klaus Schwab und das Vorstandsmitglied des Vereins GovTec Campus Deutschland, Lars Zimmermann, am Dienstag in Davos symbolisch unterzeichnet, wie die Berliner Senatskanzlei anschließend mitteilte.

Auf Grundlage der Vereinbarung soll mit Unterstützung des Landes Berlin und der Bundesregierung ein internationales GovTech-Zentrum in Berlin entstehen. GovTech steht für Government-Technology (deutsch: Verwaltungstechnologie). Das neue Zentrum soll eine Plattform für die Vernetzung nationaler und internationaler Akteure sein mit dem Ziel, den technologischen Fortschritt im öffentlichen Sektor voranzutreiben, so die Senatskanzlei.

„Die Partnerschaft zwischen dem Weltwirtschaftsforum und dem GovTech Campus Deutschland e.V. ist für den Innovationsstandort Berlin von großer Bedeutung“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). „Berlin ist und bleibt ein attraktiver Standort für international tätige Organisationen - nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen Vergleich.“

Das WEF ist eine Stiftung und eine Lobby-Organisation mit Hauptsitz im schweizerischen Cologny. Bekannt ist das Forum vor allem für sein jährlich stattfindendes Jahrestreffen im Schweizer Skiort Davos. Das diesjährige Weltwirtschaftsforum hat am Montagabend begonnen.