Am 30. Juli wird das neue Stadion des FC Carl Zeiss Jena offiziell eröffnet. Zum ersten Spiel kommt ein italienischer Club mit einem prominenten Trainer.

Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa/Archiv

Andrea Pirlo, Trainer von Juventus Turin, gestikuliert an der Seitenlinie.

Jena - Zur offiziellen Eröffnung seines neuen Stadions empfängt der FC Carl Zeiss Jena einen früheren Fußball-Weltmeister. Die Thüringer treffen in der neuen ad hoc Arena am 30. Juli auf den italienischen Zweitligisten Sampdoria Genua, der von Andrea Pirlo trainiert wird. Der 45-Jährige war 2006 in Deutschland gegen Frankreich Weltmeister geworden, hatte die DFB-Elf im Halbfinale ausgeschaltet.

Sampdoria ist für Jena ein historischer Gegner. Im bisher letzten Europacup-Spiel des Clubs trafen beide Teams im Europapokal der Pokalsieger 1988 aufeinander. „Ich war damals, als Sampdoria in Jena spielte, als 18-Jähriger im Stadion und kann mich noch daran erinnern, wie die Mannschaft - damals ein Top-Team in Europa - in Jena ankam. Das waren auf und neben dem Platz echte Erscheinungen“, sagte Trainer Henning Bürger.

Am 26. Oktober 1988 erreichte Jena ein 1:1 im Hinspiel der 2. Runde. Den Ausgleich hatte damals der inzwischen gestorbene Gianluca Vialli per Foulelfmeter erzielt. Das Rückspiel am 9. November verlor der FCC 1:3.