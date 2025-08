Die Landespolizei Sachsen-Anhalt beteiligt sich vom 4. bis 10. August an einer europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche. (Archivbild)

Magdeburg - Die Landespolizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert in den kommenden Tagen verstärkt die Geschwindigkeit auf den Straßen. Damit beteiligen sich die Beamten bis zum 10. August an der zweiten europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche „Speed“. Ziel sei es, die Straßen für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen. „Verstärkte Geschwindigkeitskontrollen sind ein wirkungsvolles Mittel, um gegen zu schnelles Fahren vorzugehen und alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer für das Thema Verkehrssicherheit zu sensibilisieren“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU).

Bei der vorigen Geschwindigkeitskontrollwoche im April waren den Angaben zufolge rund 1.200 Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz und prüften die Geschwindigkeit von mehr als 236.000 Fahrzeugen. Sie stellten dabei 3.528 Tempoverstöße fest.