Bei Bauarbeiten wird in einem Wohngebiet ein Blindgänger entdeckt. Am Mittwochmorgen soll die Bombe entschärft werden. Rund 3.300 Menschen sind von einer Evakuierung betroffen.

Weltkriegsbombe in Chemnitz wird am Mittwoch entschärft

Bei Baggerarbeiten in Chemnitz wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. (Symbolbild)

Chemnitz - Bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück in Chemnitz ist eine 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden - am Mittwoch soll sie entschärft werden. Das teilte die Stadt mit. Sie rief alle Bewohnerinnen und Bewohner von Teilen von Altchemnitz, Erfenschlag, Reichenhain und Harthau auf, den Sperrkreis bis spätestens 9.00 Uhr zu verlassen. Betroffen seien rund 3.300 Menschen. Den Angaben zufolge ordnete der Kampfmittelräumdienst einen Sperrkreis von 1.000 Metern an.

Welche Straßen und Hausnummern konkret betroffen sind, ist auf www.chemnitz.de/de/aktuell/aktuelle-themen/fliegerbombe aufgelistet. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollten sich selbst um Ausweichquartiere bemühen, hieß es. Wer keines finde, solle sich ab 8.00 Uhr in der Leichtathletikhalle im Sportforum, Eingang Werner-Seelenbinder-Straße, melden. Pflegebedürftige oder -dienste könnten ab 8.30 Uhr die Nummer 0371 488 5564 anrufen, falls sie einen Transport benötigten.

Es handele sich um eine Bombe englischer Bauart, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Sprengkörper sei am Nachmittag bei Bauarbeiten auf dem Grundstück im Stadtteil Altchemnitz im Süden der Stadt gefunden worden. Nach Angaben des Polizeisprechers befinden sich rund um den Fundort überwiegend Doppelhaushälften und etwas entfernter auch Mehrfamilienhäuser.