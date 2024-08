Ihre Namen lassen die Herzen von Klassikfans schneller schlagen. Yo-Yo Ma, Leonidas Kavakos und Emanuel Ax sind renommierte Solisten und weltweit gefragt - und bald als Trio für Beethoven in Dresden.

Weltklasse-Musiker erstmals als Trio in Dresden

Unter dem Motto „Beethoven for Three“ präsentieren die Weltklasse-Musiker Trios und Sinfonien des berühmten Komponisten im Kulturpalast. (Archivfoto)

Dresden - Der US-amerikanische Cellist Yo-Yo Ma, der griechische Geiger Leonidas Kavakos und der aus Polen stammende, US-amerikanische Pianist Emanuel Ax geben sich für ein Intermezzo der Dresdner Musikfestspiele die Ehre. Das „Trio der Superlative“ konzertiert nach Angaben der Intendanz am 2. September gemeinsam im Kulturpalast der Elbestadt. Unter dem Motto „Beethoven for Three“ präsentieren die Weltklasse-Musiker Trios und Sinfonien des berühmten Komponisten. Ma, Kavakos und Ax waren als Solisten schon mehrfach bei den Musikfestspielen und sind nun erstmals gemeinsam in Dresden zu erleben.