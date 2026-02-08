Malaika Mihambo landet beim Karlsruher Hallen-Meeting nur auf Platz vier. Ihr Trainer sieht vor allem Probleme beim Absprung.

Karlsruhe - Weitsprung-Star Malaika Mihambo ist auch beim Karlsruher Hallen-Meeting noch weit von ihrer Topform entfernt. Die 32 Jahre alte Olympiasiegerin von Tokio belegte bei ihrem zweiten Saisonstart mit 6,45 Metern nur den vierten Platz.

„Malaika ist heute nicht in den Wettkampf gekommen und hat keinen Absprung richtig erwischt“, sagte ihr Trainer Uli Knapp. Die Athletin der LG Kurpfalz wird in der Hallensaison mit den deutschen Meisterschaften in Dortmund (27. Februar bis 1. März) und dem Istaf in Berlin (6. März) noch zwei Wettkämpfe bestreiten.

Hochsprung-Olympiasiegerin und Weltrekordlerin Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine sorgte vor 3.800 Zuschauern in Karlsruhe mit einer Höhe von 2,01 Metern für die herausragende Leistung. Die deutsche Meisterin Christina Honsel (TV Wattenscheid) landete mit 1,88 Metern auf Rang vier.

Schneller Sprint von Ansah

Sprinter Owen Ansah (Hamburger SV) verbesserte im 60 Meter-Finale als Dritter seine Bestzeit auf die deutsche Jahresbestleistung von 6,55 Sekunden und unterbot damit die Norm für die Hallen-WM im polnischen Torun (20. bis 22. März).