Das erste Olympia-Gold für Deutschland holt ein Thüringer. In seiner Heimatstadt ist die Freude riesig und auch der Ministerpräsident gratuliert.

Riesen-Jubel über den Olympia-Sieg von Max Langenhan in der Heimatstadt des Rennrodlers in Friedrichroda.

Friedrichroda/Cortina d'Ampezzo - Es gab kaum ein Halten, als er ins Ziel kam: Mit seinem Olympia-Sieg im Einsitzer hat Rodel-Weltmeister Max Langenhan einen Sturm der Begeisterung in seiner thüringischen Heimatstadt Friedrichroda ausgelöst. Gemeinsam hatten mehr als 100 Einwohner in der Begegnungsstätte der Stadt die Live-Übertragung des Wettkampfs aus dem italienischen Cortina d'Ampezzo verfolgt.

Langenhan holte mit seinem Sieg die erste deutsche Goldmedaille bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen und bescherte sich selbst ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk: Er wird am vorletzten Olympia-Tag am 21. Februar 27 Jahre alt. Bei den Feiernden in Friedrichroda waren Langenhans Eltern allerdings nicht dabei: Sie hatten ihn, wie auch seine vier Geschwister, seine Schwester und eine riesige Fangemeinde nach Italien begleitet.

Voigt: Großer Tag in Thüringens Sportgeschichte

Es fehlten die Superlative, um den „sagenhaften Wettkampf“ von Langenhan zu beschreiben, sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) laut Mitteilung der Staatskanzlei und gratulierte dem Gold-Gewinner. „Der Start-Ziel-Sieg mit vier Bahnrekorden markiert einen großen Tag in der Sportgeschichte unseres Freistaats.“ Die Rodler vom BRC 05 Friedrichroda demonstrierten in Cortina, dass Thüringen Maßstäbe im Rennrodel-Sport setze.

Auch Bronze für Biathleten aus Thüringen

Hiesige Wintersportfans hatten auch zuvor Grund zur Freude: Mit dem deutschen Mixed-Staffel-Quartett hatten wenige Stunden zuvor beim Biathlon schon zwei Athleten mit Bezug zu Thüringen eine Bronze-Medaille geholt: Vanessa Voigt trainiert beim WSV Brotterode und auch der aus Sachsen stammende Justus Strelow lebt und trainiert laut Staatskanzlei in Thüringen.

Reichlich Aufmerksamkeit hatte der Rodel-Weltmeister Langenhan derweil schon am Tag der Winterspiele-Eröffnung bekommen: Bei Instagram zeigte er sich in einem Video im offiziellen Olympia-Outfit des deutschen Teams und verglich den Poncho mit einem „Fledermauskostüm“. Mit Blick auf den Fischerhut als offizielle Kopfbedeckung fragte er nach einer Angel, dann könne er am Bach Eisfischen gehen.