Nach stundenlangem Stillstand ist der Flugbetrieb am BER am Freitagmittag wieder angelaufen. Dennoch müssen Passagiere auch heute weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Am Flughafen BER ist weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. (Archivbild)

Berlin - Am Hauptstadtflughafen BER kommt es nach der wetterbedingten Unterbrechung weiterhin zu Verspätungen und Flugausfällen. Das geht aus Angaben auf der Internetseite des Flughafens hervor.

Aufgrund von Blitzeis war der Flugbetrieb in Schönefeld von Donnerstagabend an eingestellt. Erst Freitagmittag hoben die ersten Maschinen wieder ab.

Schon am Freitag betonte sie jedoch, dass es noch dauern könne, bis sich der Flugverkehr in Berlin wieder normalisiere: „Passagiere brauchen weiterhin viel Geduld. Es kommt nach wie vor zu Flugstreichungen und erheblichen Verspätungen“, sagte sie.