In Magdeburg-Buckau brennt ein leerstehendes Gebäude. Mehr als 60 Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Verkehrsbetriebe haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Magdeburg - In Magdeburg-Buckau ist die Feuerwehr mit drei Löschzügen und rund 60 Einsatzkräften zu einem Brand ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand nach Mitternacht in einem leerstehenden Gebäude aus.

Wegen der anhaltenden Löscharbeiten ist die angrenzende Straße gesperrt. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe richteten für die Straßenbahn einen Schienenersatzverkehr ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr überprüft jedoch das umliegende Stadtgebiet, um mögliche Gefahren durch Rauchgase für die Bevölkerung auszuschließen. Noch ist unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist.