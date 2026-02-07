In Thüringen kam es innerhalb eines Tages zu mehreren Taschendiebstählen. Betroffen waren Einkaufszentren in Meiningen, Schmalkalden, Bad Liebenstein und Suhl.

Suhl - In mehreren Orten Thüringens ist es innerhalb eines Tages zu einer Reihe von Taschendiebstählen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Diebstähle am Freitag in Einkaufsmärkten in Meiningen, Schmalkalden, Bad Liebenstein und Suhl.

Dabei soll ein Täter die Opfer zu einem Artikel des Ladens befragt haben. Während die Bestohlenen den Artikel betrachteten, nutzten der Dieb oder ein zweiter Täter die Ablenkung und entwendeten Geldbeutel aus Jacken- oder Handtaschen.

In anderen Fällen wurden Wertgegenstände unbemerkt direkt aus den Taschen gestohlen. Erst beim Bezahlen an der Kasse fiel auf, dass Geldbeutel oder andere Wertgegenstände fehlten.

Die Polizei hat bisher sechs Fälle dieser Art registriert. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Diebstählen bestehe, sei jedoch noch unklar.