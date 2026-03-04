Kühle Nächte, sonnige Tage: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bleibt es freundlich, aber morgens mit Frostgefahr. Was der Wetterdienst für das Wochenende erwartet.

Leipzig - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sorgt Hochdruckeinfluss weiter für trockenes und freundliches Wetter. Dabei fließt aber auch etwas kühlere Luft ein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Besonders in den Morgenstunden macht sich das bemerkbar: Gebietsweise tritt leichter Frost auf, in der Lausitz können die Temperaturen in der Nacht zum Donnerstag sogar bis auf minus acht Grad sinken.

Heute scheint verbreitet die Sonne. Die Höchstwerte liegen in Sachsen zwischen elf und 15 Grad, in Sachsen-Anhalt bei elf bis 14 Grad und in Thüringen bei zwölf bis 17 Grad. Im Bergland bleibt es etwas kühler. Auch am Donnerstag setzt sich das freundliche Wetter laut den Wetterexperten fort. Nach einem kühlen Start mit örtlichem Frost wird es bei viel Sonne 13 bis 17 Grad warm. Die Nächte bleiben allerdings kalt mit Tiefstwerten teils unter null Grad – Autofahrer sollten morgens weiterhin mit Reif rechnen.

Wochenendwetter

Zum Wochenende wird es noch etwas milder. Am Freitag und Samstag sind vielfach 14 bis 18 Grad möglich, dazu scheint häufig die Sonne. Niederschläge sind nicht in Sicht. In den Nächten kühlt es jedoch weiterhin deutlich ab, gebietsweise mit leichtem Frost.