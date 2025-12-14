Weißenfels - Die Basketballer von Syntainics MBC haben mit dem siebten Saisonsieg im zehnten Punktspiel ihren Platz in der Spitzengruppe der Bundesliga untermauert. Die Weißenfelser bezwangen die Basketball Löwen Braunschweíg mit 99:93 (52:44).

Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Marcus Foster (23), Spencer Reaves (21), Khyri Thomas (16), Charles Callison (14) und Kresimir Nikic (10). Für die Braunschweiger erzielte David NGuessan (20) die meisten Punkte.

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und lagen nach acht Minuten mit 22:12 vor. Von diesem Polster profitierten die Mitteldeutschen bis zum Seitenwechsel, doch dann ging der Rhythmus verloren.

Die Niedersachsen gingen im dritten Viertel nach einem 49:57-Rückstand (23.) durch 13:3-Lauf innerhalb von zwei Minuten mit 62:60 in Führung. Doch die Weißenfelser hatten schnell die passende Antwort parat und drehten mit einem 15:3-Lauf noch im dritten Viertel die Partie zu ihren Gunsten. Danach gerieten die Hausherren dank der Luftüberlegenheit unter den Körben (37:22 Rebounds) nicht mehr in Bedrängnis.