Für einen 54 Jahre alten Pedelec-Fahrer kommt nach einem schweren Unfall im Landkreis Gotha jede Hilfe zu spät.

Von dpa 14.12.2025, 21:57
Friso Gentsch/dpa

Ohrdruf - Bei einem Verkehrsunfall in Ohrdruf (Landkreis Gotha) ist ein 54 Jahre alter Pedelec-Fahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der Mann die Bundesstraße 88 und wurde dort von einem Auto erfasst. Trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte sei der 54-Jährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Der 73-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Bundesstraße 88 war für drei Stunden voll gesperrt.