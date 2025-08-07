Niedrigwasser und der Abriss der Carolabrücke hatten den Fahrplan der Weißen Flotte in Dresden beeinflusst. Das ändert sich nun.

Dresden - Pünktlich zum Schulanfang ist die Weiße Flotte zurück im Vollbetrieb. Bereits von diesem Freitag an könne die Flotte die sächsische Weinstraße und am Samstag sowohl die Brückentouren als auch die Canalettofahrt uneingeschränkt anbieten, teilte das Unternehmen mit. Wegen niedriger Wasserstände der Elbe war in der Vergangenheit nur ein eingeschränktes Angebot möglich gewesen.