Christkind und Weihnachtsmann übernehmen die Arbeit in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpforten. Sie antworten auf Tausende Briefe mit vielen Wünschen.

In Himmelpforten kommt jedes Jahr vor dem Fest reichlich Weihnachtspost an. (Archivbild)

Himmelpforten - Mehr als 1.000 Wunschzettel sind in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpforten bei Stade bereits eingegangen. Von Freitag an beantworten ehrenamtliche Helfer in dem Christkindbüro die Anfragen. Im vergangenen Jahr wurden rund 25.000 Briefe bearbeitet, wie es von der Deutschen Post hieß. Viele Kinderbriefe enthalten Jahr für Jahr kleine Kunstwerke – liebevolle Bilder mit unterschiedlichen Motiven, gebastelte Sterne, Tannenbäume oder Rentiere aus Papier.

Briefe sollten bis spätestens zum dritten Advent in Himmelpforten eintreffen, damit die Antwort noch rechtzeitig vor dem Fest eintrifft. Ganz wichtig ist es, den Absender nicht zu vergessen. Die Antwortbriefe tragen in diesem Jahr die Marke „Weihnachtsbäckerei“. Schon seit 1962 schreiben Kinder an das Christkind und den Weihnachtsmann in 21709 Himmelpforten.

Insgesamt gibt es in Deutschland sieben Weihnachtspostfilialen, davon liegen drei in Niedersachsen. Neben Himmelpforten sind dies Himmelsthür bei Hildesheim sowie Nikolausdorf, ein Teil der Gemeinde Garrel im Landkreis Cloppenburg.