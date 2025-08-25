Ein Feuer im Sonneberger Ortsteil Friedrichsthal hat sich am Nachmittag ausgebreitet. 36 Fahrzeuge waren im Einsatz - unter anderem, um genügend Löschwasser herbeizuschaffen.

Sonneberg - Bis zu 250 Feuerwehrleute haben am Nachmittag einen Waldbrand im Kreis Sonneberg unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr sei um kurz nach 13.00 Uhr alarmiert worden, sagte der Sprecher des Landratsamtes, Michael Volk, der Deutschen Presse-Agentur. Der Einsatz sei noch nicht beendet. Das Feuer sei an einem Hang im Sonneberger Ortsteil Friedrichsthal ausgebrochen und habe sich anschließend nach oben ausgebreitet, so ein Sprecher der Polizei. Anwohner und Häuser der benachbarten Ortschaft sind demnach nicht gefährdet gewesen.

Den Polizeiangaben zufolge waren 36 Fahrzeuge im Einsatz - nach Kreisangaben kamen auch Wehren aus den benachbarten Kreisen Saalfeld und Kronach in Bayern zu Hilfe. Weil Löschwasser im Pendelbetrieb herbeigeschafft werden musste, sei es zu Verkehrseinschränkungen auf der Ortsstraße (L1150) durch Friedrichsthal gekommen, so Kreissprecher Volk.

Autofahrende werden gebeten, das Gebiet möglichst zu meiden. Betroffen gewesen sei eine Waldfläche von rund einem Hektar, heißt es weiter. Der Brand sei unter Kontrolle, „auch Dank der zahlreichen freiwilligen Einsatzkräfte, die so schnell zur Stelle waren“, so Volk.